Базу отдыха ставропольского бизнесмена Яшкунова в Архызе продают за 187 млн рублей

База отдыха «Лазурь» в Архызском ущелье, принадлежащая предпринимателю Алексею Яшкунову, выставлена на повторные торги в форме публичного предложения. Начальная цена лота составляет 187,4 млн рублей, следует из сообщения финансового управляющего Данилы Журавкова, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕФРСБ Фото: ЕФРСБ

В состав единого лота входят семь объектов недвижимости общей площадью около 1,77 тыс. кв. м, земельный участок площадью 10 тыс. кв. м и право аренды еще одного участка площадью 34,25 тыс. кв. м. Последний относится к землям лесного фонда и предназначен для культурно-оздоровительных и спортивных целей. Договор аренды участка заключен в 2008 году сроком на 49 лет.

На территории базы находятся гараж площадью 129 кв. м, жилой сборный домик с верандой площадью 88,8 кв. м, жилой дом площадью 461 кв. м, мобильная котельная площадью 89,1 кв. м, склад-ангар с пристройкой площадью 427,8 кв. м, трансформаторная подстанция площадью 64,9 кв. м и спальный корпус площадью 508,2 кв. м. Земельный участок площадью 1 га имеет вид разрешенного использования «для размещения базы отдыха “Лазурь”».

Начальная цена первого этапа публичного предложения установлена в размере 187,40079 млн рублей. Цена будет снижаться на 2 млн рублей каждые пять рабочих дней. Всего предусмотрено семь этапов: на последнем цена составит 175,40079 млн рублей. Таким образом, за время публичного предложения стоимость лота может снизиться на 12 млн рублей, или примерно на 6,4% от первоначальной цены.

Прием заявок начался 21 сентября и продлится до 2 ноября, при этом предусмотренные этапы снижения цены продолжатся до 9 ноября. Торги проходят на электронной площадке «Аукционный тендерный центр». Размер задатка составляет 1% от начальной цены продажи лота на соответствующем этапе.

Новые торги проводятся после того, как предыдущие повторные торги по лотам №1 и №3, состоявшиеся в рамках реализации имущества Яшкунова, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. Теперь база отдыха продается посредством публичного предложения с последовательным снижением цены.

При этом покупатель получит не только недвижимость и земельный участок, но и возможность приобрести право аренды лесного участка. Однако переуступка прав и обязанностей по договору аренды №118 от 26 июня 2008 года возможна только после получения согласия арендодателя. Финансовый управляющий должен направить соответствующий запрос после определения победителя торгов.

Продажа базы отдыха проходит в рамках дела о банкротстве Алексея Яшкунова №А63-2758/2019. Процедура реализации имущества предпринимателя была введена решением Арбитражного суда Ставропольского края от 11 февраля 2020 года, финансовым управляющим назначен Данила Журавков. В сообщении о нынешних торгах указано, что Яшкунов умер 8 июня 2021 года.

Ранее база отдыха «Лазурь» уже выставлялась на торги в рамках реализации имущества Яшкунова. В декабре 2025 года она входила в число активов, выставленных на продажу, с начальной стоимостью 231,4 млн рублей. Таким образом, нынешняя начальная цена ниже указанной ранее примерно на 44 млн рублей, или 19%.

Продажа «Лазури» является очередным этапом реализации активов Яшкунова. В рамках его банкротства ранее на торги выставлялись, в частности, имущественные комплексы бывшей группы «ЮгРосПродукт», а также катер Azimut-58. Последний с начальной ценой 55 млн рублей не удалось продать и на повторных торгах: 16 сентября они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Роман Лаврухин