Подведены предварительные итоги выборов в региональные парламенты Сибири

20 сентября завершилось голосование на выборах в региональные парламенты четырех сибирских субъектов федерации. Были избраны новые созывы законодательных собраний Красноярского и Алтайского краев, Омской области, а также законодательной думы Томской области. Во всех случаях половина депутатов избиралась по партспискам.

В Красноярском крае «Единая Россия» (ЕР) получила 40,26% голосов. Кроме нее, в заксобрание прошли КПРФ (19,19%), ЛДПР (15,35%) и «Новые люди» (11,56%). В отличие от 2021 года, не смогли перешагнуть пятипроцентный порог «Справедливая Россия» (3,64%) и «Зеленые» (1,94%).

В Омской области у ЕР — 44,72%. КПРФ набрала 19,03%, «Новые люди» — 9,8%, ЛДПР — 9,64%. Справороссы, «Коммунисты России» и Партия пенсионеров не смогли преодолеть планку в 5%.

На выборах в заксобрание Алтайского края у ЕР — 42,03%. КПРФ получила 17,88%. Также прошли в заксобрание по партспискам ЛДПР (11,94%), «Новые люди» (10,56%) и «Справедливая Россия» (6,94%).

В Томской области все партии, принявшие участие в выборах, смогли провести своих кандидатов в законодательную думу. Единороссы набрали при голосовании по партспискам 38,84%. На втором месте, как и в 2021 году, оказалась КПРФ (20,93%). У «Новых людей» — 14,42%, у ЛДПР — 12,14%, у справороссов — 10,65%.

Валерий Лавский