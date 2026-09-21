Явка на выборах в Курганской области превысила 59%

По предварительным данным, явка на выборах депутатов Государственной думы в Курганской области составила 59,1%. Участие в выборах приняли 368,3 тыс. избирателей, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Предварительно, по федеральному избирательному округу больше всего голосов набрала партия «Единая Россия» — 57,2%. КПРФ получила 13,2%, ЛДПР — 9,9%, «Новые люди» — 7,6%. Еще 4,6% голосовавших выбрали «Справедливую Россию», а 3,1% — «Партию пенсионеров». Остальные участники не смогли набрать больше 1%. По Курганскому одномандатному избирательному округу №109 на данный момент побеждает Александр Ильтяков («Единая Россия») — 44,3%. За ним следуют Виктор Зырянов (КПРФ) — 14,7% и Павел Вагин (ЛДПР) — 12,3%. Остальные кандидаты получили меньше 10%.

Виталина Ярховска