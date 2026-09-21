Разрешение на строительство лодочной станции на Левбердоне продлили до 2027 года

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону продлил до апреля 2027 года разрешение на строительство лодочной станции на левом берегу реки Дон. Предыдущее разрешение было выдано в июле 2024 года, сообщили «РБК Ростов» в прессслужбе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Проект реализуется за счет средств Сергея Самсоненко — бывшего президента гандбольного клуба «Ростов-Дон» и совладельца ряда компаний. Объем инвестиций в строительство не раскрывается.

Лодочная станция должна разместиться на площади порядка 560 кв. м. Старт строительных работ планировался на 2025–2026 годы.

Кроме того, Сергей Самсоненко намерен построить на левом берегу Дона спортивный клуб с комплексом спортивных площадок. Разрешение на возведение этого объекта, выданное в сентябре 2024 года, также продлено — до сентября 2027 года.

Мария Хоперская