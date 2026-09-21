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В Дагестане выявлены нарушения на объектах водоснабжения села Маджалис

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Кайтагском районе зафиксировал ряд нарушений санитарного законодательства на объектах водоснабжения села Маджалис. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В числе выявленных недочетов — отсутствие санитарноэпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам, а также размещение жилых строений в 20 метрах от точки водоотбора. Лабораторный контроль осуществляется не в полном объеме: не проводятся вирусологические исследования. Качество питьевой воды не соответствует нормативам — зафиксировано превышение допустимых уровней по нитратам и микробиологическим показателям. Также не представлен план мероприятий на 2026 год по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.

По итогам проверки составлено четыре протокола, материалы направлены в прокуратуру. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.42 КоАП РФ — размер наложенного штрафа составил 600 000 рублей.

Мария Хоперская

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