Соперник Ельцина на выборах Брынцалов продает самый дорогой дом в Кисловодске

Бизнесмен и политик Владимир Брынцалов, баллотировавшийся в президенты на выборах 1996 года вместе с Борисом Ельциным, выставил на продажу принадлежащую ему усадьбу в Кисловодске. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте с объявлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Объект оценивается в 2,5 млрд руб., что делает его самым дорогим жилым объектом на Северном Кавказе.

В лот входит особняк площадью более 800 кв. м с десятью комнатами, гостевой корпус площадью около 400 кв. м и земельный участок площадью 78 соток. Здание, возведенное в 1905 году, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщили Mash со ссылкой на риелторов, продать недвижимость господин Брынцалов решил «по личным причинам и убеждениям». Участок он купил в 1990-х и провел масштабную реставрацию.

Мария Хоперская