На Ставрополье явка на выборах составила 76,91%

В Ставропольском крае завершилось голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и краевой думы. По данным главы регионального избиркома Сергея Тарасова, по состоянию на 18:00 20 сентября свой голос отдали более 1,4 млн человек — явка составила 76,91 %. Всего в выборах приняли участие почти 1 млн 464 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Окончательные итоги будут озвучены утром 21 сентября после того, как избирательные комиссии завершат подсчёт голосов и сдадут протоколы.

Сергей Тарасов отметил, что выборы прошли в штатном режиме, без происшествий. «Я благодарю за работу всех членов комиссий, общественных наблюдателей, волонтеров, журналистов. Мы все проделали огромную работу. В крае работало 1302 избирательных участка. Нам остаётся теперь ждать результаты и наблюдать, кто станет депутатами в Госдуме России и краевой думе», — заявил глава избиркома.

Мария Хоперская