«Единая Россия» улучшила результат в Ярославской области на выборах в ГД РФ

На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации в Ярославской области «Единая Россия» набирает более 36% голосов. Об этом сообщил секретарь реготделения партии Евгений Чуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Евгения Чуркина в ВК Фото: страница Евгения Чуркина в ВК

Таким образом, партия улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами в ГД РФ. В 2021 году «Единая Россия» получила 29,72%. В 2016 году результат ЕР составлял 38%.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в округе №193 победил самовыдвиженец, экс-губернатор Анатолий Лисицын, который был поддержан партией. В округе №194 выиграл мэр Ярославля, единоросс Артем Молчанов. Список партии от Ярославской и Костромской областей возглавляла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Антон Голицын