В Ярославской области Лисицын и Молчанов побеждают на выборах депутатов ГД

Кандидаты-одномандатники Анатолий Лисицын и Артем Молчанов побеждают на выборах депутатов Госдумы России в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Лисицын

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Анатолий Лисицын

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Согласно данным онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, в Ярославском округе №193 после обработки 95,75% протоколов самовыдвиженец Анатолий Лисицын набрал 33,87% голосов, кандидат от КПРФ Елена Кузнецова — 18,49%, от партии «Новые люди» Анна Скрозникова — 17,32%.

В Ростовском округе №194 после обработки 95,70% протоколов мэр Ярославля, кандидат от «Единой России» Артем Молчанов набрал 33,26% голосов, кандидат от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков — 22,76%, от КПРФ Михаил Парамонов — 12,33%.

По словам Михаила Евраева, по партийным спискам победу «уверенно» одержала «Единая Россия». Окончательные результаты голосования избирком озвучит позже, после подсчета всех голосов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господа Лисицын и Молчанов получили большинство голосов на ДЭГ.

UPD: по данным онлайн-табло, после обработки 99% протоколов УИК Анатолий Лисицын получает 33,37% голосов в Ярославском округе, Артем Молчанов — 33,25% в Ростовском округе.

Алла Чижова