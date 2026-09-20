Главные новости за неделю 14–20 сентября. Кавказ

В воскресенье Сергей Меняйло был вновь избран главой Северной Осетии, а Рашид Темрезов — главой Карачаево-Черкессии. Такие решения приняли депутаты местных парламентов.

Взлетно-посадочная полоса и командно-диспетчерский пункт аэропорта Махачкалы («Уйташ») открылись после реконструкции. Теперь пропускная способность аэропорта должна вырасти до 4 млн пассажиров в год.

Инвестиционный совет Ставропольского края рассмотрел два новых проекта с общим объемом вложений почти 8,6 млрд руб. Компания «Полимер» намерена расширить производство пленки в Ставрополе. Проект предусматривает строительство нового цеха, установку дополнительных производственных линий и создание складов сырья и готовой продукции. Объем инвестиций составит 590 млн руб., в Минеральных Водах «Север Плюс» планирует построить складские комплексы класса А+. Инвестиции в проект составят 8 млрд руб.

Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал сообщил о планах посетить Дагестан — это станет его первой поездкой в республику.

Серия №20 ветеринарной вакцины для собак «Мультикан-8» запрещена к реализации на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Препарат предписано изъять из оборота и уничтожить, сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Решение принято после проверки, в ходе которой специалисты выявили несоответствие препарата установленным требованиям качества. Вакцина применяется для профилактики у собак ряда инфекционных заболеваний, включая чуму плотоядных, энтериты, лептоспироз и бешенство.

Арбитражный суд Северной Осетии отказал региональному Минэкономразвития во взыскании с предпринимателя Сослана Тедтоева 75 млн руб. гранта, выделенного на создание глэмпинга. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал постановление о выделении из резервного фонда 1 млрд рублей на единовременные денежные выплаты военнослужащим при заключении контракта.

Сельскохозяйственные организации Ставропольского края в августе 2026 года реализовали 316,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур — 42,8% от объема за август прошлого года, или на 57,2% меньше. При этом по итогам января–августа реализация этой продукции снизилась лишь на 7,7%, до 2,3382 млн тонн.

Почти 89 тыс. жителей Дагестана получили компенсации за ущерб от весеннего паводка, общий объем назначенных выплат превысил 3,4 млрд руб.

В столице Кабардино-Балкарии после реставрации открыли «Дачу И. В. Сталина». Согласно архивным сведениям, в период пребывания в республике Иосиф Сталин дважды посещал загородный дом в Нальчике. Объект культурного наследия отреставрировал Кабардино-Балкарский государственный университет. Коллекцию дачи также пополнили собраниями сочинений Иосифа Сталина, Владимира Ленина и другими редкими фолиантами.

В Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии впервые выполнена операция на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. Вмешательство провел доктор медицинских наук Арсланхан Кандауров, в тот же день приступивший к обязанностям главврача центра, сообщили в минздраве региона.

Зольский районный суд вынес приговор четверым жителям Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, признав их виновными в серии конокрадств. С 2019 по 2024 год группа похищала свободно пасущихся лошадей на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов. Всего было угнано более 50 лошадей, в том числе племенные кабардинской породы, на общую сумму свыше 8,5 млн руб.