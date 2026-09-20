Первышов: выборы в Тамбовской области прошли без происшествий и нарушений

В Тамбовской области завершились выборы депутатов облдумы и Государственной думы РФ. По состоянию на 18:00 воскресенья, 20 сентября, явка составила 57,97%. Все избирательные участки отработали в штатном режиме и без нарушений. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Финальная явка и итоги выборов станут известны завтра. Уже можно сказать, что избирательная кампания в Тамбовской области прошла без происшествий. Это отмечают и руководители региональных отделений партий, и центр общественного наблюдения»,— заявил господин Первышов.

В Черноземье выборы в заксобрания в 2026 году проходят в четырех регионах. Речь идет о кампаниях в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Также в регионах выбирают и депутатов Госдумы, поэтому показатель считается как общий.

Денис Данилов