На выборах депутатов Госдумы в КБР проголосовали более 80% избирателей

Поданным на 18:00 20 сентября в Кабардино-Балкарии на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 80,47% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики.

Всего в регионе проголосовали почти 445 тыс. человек. Выборы проходили в течение трех дней, за их ходом следили более 1,7 тыс. наблюдателей. В республике голосование сопровождалось масштабной культурной программой: выступлениями творческих коллективов, национальными танцами, приготовлением традиционных блюд и вручением подарков избирателям.

Мария Иванова