ИК признала законным нахождение куба «Единой России» на ЦП Ижевска в дни выборов

Октябрьская ТИК признала законным нахождение куба «Единой России» (ЕР) на Центральной площади Ижевска в дни голосования. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте комиссии вечером 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ия Боронина, Telegram Фото: Ия Боронина, Telegram

Обращение в ТИК по поводу агитационного куба ЕР подала экс-кандидат на выборах в Госдуму от «Яблока» Ия Боронина 19 сентября. Она просила демонтировать конструкцию и принять меры по привлечению виновных к ответственности.

«Печатный агитационный материал размещен в месте, указанном в обращении, до дней голосования на стабильно размещенном объекте»,— говорится в решении ТИК. Оснований для привлечения единороссов по статье о незаконной агитации (ст. 5.10 КоАП) комиссия не нашла.