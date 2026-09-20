Главные события недели 14–20 сентября в Черноземье

Главным событием недели стало трехдневное голосование: жители всех шести регионов выбирали депутатов Госдумы, в Белгородской области — губернатора, а еще в четырех областях — региональные парламенты. В деловой повестке: выросли кредитование бизнеса и продажи автомобилей, национализированная «Ланта» получила покупателя, в Липецкой и Орловской областях появились новые производства. Неделю также отметили ракетные и беспилотные атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единый день голосования. Выборы депутатов Государственной думы РФ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Единый день голосования. Выборы депутатов Государственной думы РФ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Черноземье завершается трехдневное голосование. Все шесть регионов выбирали депутатов Госдумы, жители Белгородской области — губернатора, а Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей — региональные парламенты. Дистанционное электронное голосование было доступно в Белгородской и Липецкой областях

К концу второго дня явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области достигла 60,48%, или 1,1 млн человек. В Белгородской области проголосовали 53,79% избирателей, в Тамбовской — 47,58%, Курской — 44,33%, Липецкой — 38,8%, Орловской — 38,5%

Явка на выборах региональных парламентов выросла во всех четырех областях Черноземья по сравнению с кампанией 2021 года. Самая заметная динамика зафиксирована в Курской области, где показатель увеличился в 1,7 раза, до 44,33%

Явка на выборах губернатора Белгородской области к концу второго дня составила 53,79%. За пост главы региона боролись пять кандидатов

В Орловской области аннулировали 250 бюллетеней из переносного ящика из-за поврежденной пломбы. Участвовавших в инциденте сотрудников комиссии отстранили

Суды отказали кандидатам от КПРФ в регистрации наблюдателей на выборах в Воронежской области из-за ошибок в документах. Обком партии обжаловал решения, но безуспешно

В Воронеже владелец сети «Русский аппетит» Андрей Прытыкин получил семь лет колонии и штраф в 1,25 млн руб. по делу о передаче 250 тыс. руб. за обеспечение голосов на выборах в облдуму в 2020 году

АО «Плаза групп» выиграло торги по продаже национализированного оператора связи «Ланта» из Тамбовской области, предложив 223,5 млн руб. при начальной цене 438,2 млн руб. Заключение сделки приостановили из-за жалобы в ФАС

Объем кредитов, выданных бизнесу Черноземья, вырос на 17,4%, до 939,4 млрд руб. Лидером стала Белгородская область, где выдачи увеличились на 42%

Продажи новых автомобилей в Черноземье увеличились на 11,3%, до 52,8 тыс. машин. Быстрее всего рынок восстанавливался в Орловской области — на 19,3%

Сбербанк потребовал банкротства головного юрлица воронежской ГК «Диагональ» из-за долга в 5,1 млрд руб. Суд отложил рассмотрение дела до 1 декабря

Белгородская ГК «Эфко» подала заявки на товарные знаки для кормовых добавок и продукции для HoReCa. Компания рассчитывает обеспечить до 30% российского спроса на кормовые ферменты

Компания «Петэксперт» строит в Липецкой области завод влажных кормов за 2,2 млрд руб. Предприятие мощностью 100 млн упаковок в год планируют запустить в сентябре 2027 года

В Орловской области запустили мукомольный комплекс с элеватором стоимостью около 900 млн руб. Он рассчитан на хранение 20 тыс. т зерна

Зампред Первого апелляционного суда Игорь Мальчиков претендует на пост председателя Липецкого областного суда. Его кандидатуру рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей

В Воронеже обсудили запрет электросамокатов на центральных улицах и строительство велодорожек. За семь месяцев в регионе произошло 39 аварий с СИМ, в которых пострадали 42 человека

Годовая инфляция в Тамбовской области осталась самой высокой в Черноземье — 7,55%, несмотря на замедление по сравнению с июлем

При ракетном ударе по Курску пострадали два человека. Обломки сбитой ракеты повредили многоквартирные и частные дома, детский сад, административное здание и автомобили

Беспилотник сдетонировал при падении на градирню энергоблока Курской АЭС-2. Объект получил незначительные повреждения, станция продолжила работать на полной мощности

При 139 атаках на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек. Один из раненых находился в крайне тяжелом состоянии

Сергей Калашников