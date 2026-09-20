ХК «Сочи» проиграл «Сибири»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в рамках 6-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 1:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В очном матче встречались две команды, которые перед этим туром располагались на последних местах в своих конференциях. Успех имел принципиальное значение для обеих сторон - он мог стать отправной точкой для улучшения турнирного положения. В первом периоде новосибирцы дважды поразили ворота Петра Андреянова. На 13-й минуте счет в матче открыл Александр Мирзабалаев, а в одной из следующих атак Антон Косолапов в большинстве удвоил преимущество своей команды.

В начале второго отрезка «Сибирь» забила третий гол благодаря Семену Кошелеву. Первой забитой шайбы «Сочи» местные болельщики ждали до 25-й минуты, когда отличился Денис Венгрыжановский. Вскоре сибиряки вновь реализовали большинство усилиями Даррена Дица. После четвертой пропущенной шайбы Петра Андреянова на последнем рубеже сменил Иван Бочаров. В третьем периоде гости подвели черту под этим матчем после точного броска Антона Косолапова. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 1:5.

После шести матчей «леопарды» занимают 11-е место в Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 24-го сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

Евгений Леонтьев