Рашид Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкессии переизбрали Рашида Темрезова главой республики. Прямая трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». Решение о переизбрании Рашида Темрезова было принято единогласно при участии в тайном голосовании 48 депутатов из 50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы КЧР Фото: пресс-служба главы КЧР

Рашиду Темрезову 50 лет, он уроженец Черкесска. Окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент» и «финансы и кредит». Господин Темрезов возглавляет республику с марта 2011 года. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия».

В соответствии с Конституцией КЧР председатель правительства республики назначается на должность главой Карачаево-Черкесии с согласия Народного Собрания (парламента) КЧР. В 2026 году президент РФ внес на пост главы республики три кандидатуры, в том числе действующего главу КЧР Рашида Темрезова, а также депутатов регионального Александра Чайки и Крыма Шнахова.

Мария Иванова