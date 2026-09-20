В Сочи прервали концерт Лолиты из-за угрозы атаки БПЛА
Вечером 19 сентября в Сочи был прерван концерт певицы Лолиты, сообщает «Кубань 24».Причиной стали меры безопасности — в городе действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По информации из социальных сетей, артистка успела исполнить только первую часть концертной программы. После объявления сигнала беспилотной опасности зрителей эвакуировали из зала.
Официальных комментариев от артистки пока не поступало.