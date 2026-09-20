В Сочи прервали концерт Лолиты из-за угрозы атаки БПЛА

Вечером 19 сентября в Сочи был прерван концерт певицы Лолиты, сообщает «Кубань 24».Причиной стали меры безопасности — в городе действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По информации из социальных сетей, артистка успела исполнить только первую часть концертной программы. После объявления сигнала беспилотной опасности зрителей эвакуировали из зала.

Официальных комментариев от артистки пока не поступало.

Александра Локтионова