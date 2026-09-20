В Новороссийске объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Уважаемые новороссийцы! При включении сирен — сигнала "Внимание всем" — просим соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

При нахождении дома рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. При нахождении на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).

Не подходят для укрытия места под автотехникой, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также места под стенами домов и магазинов — от взрывной волны сверху могут падать много стекол. Безопасное расстояние от таких строений составляет 30–50 метров.

Власти просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях главы города, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104FM) и телеканале «Новороссийское телевидение» (22 кнопка у кабельных операторов).

UPD: в 11:16 ракетную опасность отменили

Наталья Решетняк