В Новороссийске объявлена угроза ракетной атаки
В Новороссийске объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Уважаемые новороссийцы! При включении сирен — сигнала "Внимание всем" — просим соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.
- При нахождении дома рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.
- При нахождении на улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).
Не подходят для укрытия места под автотехникой, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также места под стенами домов и магазинов — от взрывной волны сверху могут падать много стекол. Безопасное расстояние от таких строений составляет 30–50 метров.
Власти просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях главы города, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104FM) и телеканале «Новороссийское телевидение» (22 кнопка у кабельных операторов).
UPD: в 11:16 ракетную опасность отменили