Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края

Ракетная опасность объявлена на территории региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, существует угроза падения ракет. Жителям и гостям края рекомендуется соблюдать меры безопасности. При нахождении в здании следует отойти от окон и укрыться в защищенном помещении — защитном сооружении, заглубленном помещении или подвале. На улице или в транспорте необходимо покинуть транспортное средство и укрыться в ближайшем защищенном помещении либо в складках местности.

При обнаружении обломков ракет МЧС призывает не приближаться к ним и звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

UPD: в 11:16 ракетную опасность отменили

Наталья Решетняк