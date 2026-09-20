На Ставрополье за сутки в авариях пострадали восемь человек

В субботу на дорогах Ставропольского края произошло шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В Изобильненском округе в ДТП пострадали водитель и шестилетний пассажир. Авария произошла 19 сентября около 17:00 на 41 км автодороги «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск -Красногвардейское». 66-летний водитель «Лады» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта», который двигался по главной дороге. При столкновении машин травмы получили водитель автомобиля «Лада» и его шестилетний пассажир. Пострадавшие были доставлены в больницу города Изобильного, им назначено амбулаторное лечение.

В Кочубеевском округе 19 сентября около 11:29 в селе Кочубеевском столкнулись автомобиль и мотоцикл. 43-летняя водитель автомобиля Honda при выполнении поворота налево не уступила дорогу кроссовому мотоциклу TUBO, двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение, 26-летний водитель кроссового мотоцикла получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Обстоятельства других аварий с пострадавшими не сообщаются.

Мария Иванова