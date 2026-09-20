Спасатели нашли двух заблудившихся туристов в районе Белых водопадов

Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в субботу поздно вечером нашли двух заблудившихся туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поисковые работы велись в Зеленчукском районе. Спасатели нашли двух человек, которые вышли на туристический маршрут к Белым водопадам и не вернулись к назначенному времени. Участников похода сопроводили вниз к поляне и доставили в поселок Архыз. Медицинская помощь им не потребовалась.

Туристы из Тверской области, уточняется в сообщении. Регистрацию в подразделениях МЧС России они не проходили.

Мария Иванова