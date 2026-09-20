В Геленджике АИ-92 есть на четырех АЗС, АИ-95 — на двух, АИ-100 — на одной

По состоянию на 09:00 мск 20 сентября бензин марки АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на двух заправках, АИ-92 — на четырёх. Дизельное топливо реализуется на девяти станциях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В администрации уточнили перечень автозаправочных станций с указанием представленных марок топлива:

— «Роснефть», пр. Строительный — АИ-92, ДТ;

— «Роснефть», ул. Туристическая — АИ-92, ДТ;

— «Лукойл», ул. Островского — АИ-95, ДТ;

— «Лукойл», кольцо — АИ-95, ДТ;

— «Лукойл», с. Архипо-Осиповка — АИ-95, ДТ;

— «Газпромнефть», объездная, М-4 «Дон» — АИ-100, АИ-95, ДТ;

— «Газпромнефть», ул. Ходенко — ДТ;

— «Газпромнефть», Сухумское шоссе — ДТ;

— «Уфимнефть», объездная, М-4 «Дон» — ДТ.

Наталья Решетняк