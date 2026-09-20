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Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП

Жилой дом и торговые павильоны загорелись в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Витязево под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Полиция Кубани

Фото: Полиция Кубани

По предварительным данным, утром 27-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную скорость движения, на повороте машина съехала с дороги и врезалась в постройки на улице Верхняя дорога. После столкновения произошло возгорание жилого строения и торговых павильонов.

«Двое жильцов доставлены в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении.

Водитель задержан, обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники полиции обеспечивают контроль движения в зоне пожара.

Наталья Решетняк

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