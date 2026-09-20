Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП

Жилой дом и торговые павильоны загорелись в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Витязево под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

По предварительным данным, утром 27-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную скорость движения, на повороте машина съехала с дороги и врезалась в постройки на улице Верхняя дорога. После столкновения произошло возгорание жилого строения и торговых павильонов.

«Двое жильцов доставлены в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении.

Водитель задержан, обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники полиции обеспечивают контроль движения в зоне пожара.

Наталья Решетняк