Росавиация сняла временные ограничения на полеты в Краснодарском крае
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о снятии временных ограничений на использование воздушного пространства в Краснодарском крае.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты», — говорится в официальном сообщении ведомства.
В Росавиации отметили, что данные меры вводились исключительно для обеспечения безопасности полетов. На данный момент обстановка позволяет возобновить работу аэропортов в штатном режиме.