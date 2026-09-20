Росавиация сняла временные ограничения на полеты в Краснодарском крае

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о снятии временных ограничений на использование воздушного пространства в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В Росавиации отметили, что данные меры вводились исключительно для обеспечения безопасности полетов. На данный момент обстановка позволяет возобновить работу аэропортов в штатном режиме.

Наталья Решетняк