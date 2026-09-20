В Краснодаре отменили сигнал атаки БПЛА

В Краснодаре отменен сигнал «Атака БПЛА», сообщил в своих социальных сетях мэр города Евгений Наумов.

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«Если вы обнаружили обломки беспилотника: сообщите об этом по телефону 112, не подходите и по возможности не допускайте к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, не фотографируйте. При обнаружении публикаций об этом в соцсетях и мессенджерах — не отвечайте на уточняющие вопросы в комментариях»,— написал он.

19 сентября в 21:17 мск в Краснодаре был включен сигнал сирены. В городе работала ПВО, отражая атаку беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и пройти в безопасные места.

Наталья Решетняк