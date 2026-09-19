Почти половина избирателей Астраханской области проголосовала за два дня

Второй день голосования завершился в Астраханской области. К 20:00 19 сентября на выборах депутатов Госдумы, облдумы и совмещенных с ними кампаниях проголосовали более 323,8 тыс. человек — 46,18% избирателей, сообщила пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирком Астраханской области Фото: Избирком Астраханской области

18 сентября явка на выборах составляла 28,66% (более 200 тыс. астраханцев). Сегодня на выборы явилось только 17,52%.

Финальный день голосования будет 20 сентября. Все 576 участков региона будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Нина Шевченко