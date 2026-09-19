За два дня в Волгоградской области проголосовали более половины избирателей

Явка на выборах в Волгоградской области за два дня составила 50,38%. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгограда Фото: Администрация Волгограда

По словам председателя избирательной комиссии, второй день голосования прошел спокойно, комиссии работали в штатном режиме. В тройке лидеров по явке — Урюпинский район (55,31%), Чернышковский (55,23%) и Дубовский (53,97%).

Третий, заключительный день голосования пройдет 20 сентября. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Нина Шевченко