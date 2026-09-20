Суд в Саратове подтвердил вину облкапстроя в монополизации строительства клиник

Арбитражный суд Саратовской области отказал региональному ГКУ «Управление капитального строительства» в оспаривании решения и предписания областного УФАС, вынесенных по итогам проверки торгов на строительство поликлиники в Красном Куте. Антимонопольный орган усмотрел в действиях заказчика признаки нарушения ст. 17 закона «О защите конкуренции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Как следует из резолютивной части решения арбитражного суда от 16 сентября 2026 года, судья Диана Мамяшева отказала ГКУ СО «Управление капитального строительства» в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Предметом спора стали решение и предписание Саратовского УФАС от октября 2025 года. Конкретные выводы ведомства в опубликованной резолютивной части не раскрываются.

Основанием для антимонопольного дела послужили торги на строительство поликлиники на 400 посещений в смену для ГУЗ СО «Краснокутская РБ» в Красном Куте. Объект возводился в рамках национального проекта «Здравоохранение». Начальная цена торгов превышала 351 млн руб., а конечная стоимость контакта составила 386 млн руб. Заказчиком выступило ГКУ СО «Управление капитального строительства», оператором площадки — Росэлторг (АО «ЕЭТП»).

К участию в деле суд привлек ряд региональных застройщиков — ООО СЗ «ПДПСтрой», ООО «Гранитпромстрой», ООО «Стройстандарт» и ООО «Стройбюро». Компании выступают основными участниками строительных тендеров в Саратовской области. ООО СЗ «ПДПСтрой» экс-главы Энгельса Дмитрия Плеханова в итоге стало победителем обеих закупок по максимальной цене.

Судебный процесс занял около восьми месяцев. Заявление ГКУ принято к производству 19 января 2026 года судьей Юлией Огнищевой, которая 19 февраля завершила предварительное заседание и назначила разбирательство на 24 марта. Однако 6 июля 2026 года состав суда заменили — вместо Юлии Огнищевой дело передано Диане Мамяшевой. Она отказала учреждению правительства региона и подтведила выводы антимонопольной службы о нарушениях на торгах.

С заявителя взыскана государственная пошлина в размере 50 тыс. руб. в доход федерального бюджета. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

Никита Маркелов