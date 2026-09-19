Главные новости за 19 сентября. Кавказ

В Дагестане задействовали порядка 4 тыс. независимых наблюдателей на каждом избирательном участке. Нарушений, способных повлиять на результаты голосования, не выявлено.

В Кабардино-Балкарии по состоянию на 15:00 19 августа на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 291 343 избирателя – 52,69%.

В Дагестане проинспектировали ремонтные работы на автомобильной дороге «Шамилькала — Унцукуль», а также реконструкции Красного моста в Гергебильском районе. Мост был поврежден паводками и закрыт в июле из-за аварийного состояния. Его восстановление планируется завершить до конца октября.

В Ставрополе на маршрут №13 — один из наиболее востребованных в городе — вышли 20 новых автобусов, закупленных при поддержке Минтранса России.

В Северной Осетии более 1,4 тыс. жителей отдаленных высокогорных сел смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Избирательные участки организованы непосредственно в населенных пунктах, где отсутствуют постоянные помещения для голосования: в Садоне, Верхнем Мизуре, Задалеске, Эзми, Верхнем Зарамаге и других селах.