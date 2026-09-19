Рекордное количество осадков выпало в Сочи

В Сочи выпало более 100 мм осадков, что стало рекордным показателем. Пик циклона уже пройден, к полуночи, по прогнозам синоптиков, дождь должен полностью прекратиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько сообщений о падении деревьев. Их последствия устраняют. На отдельных территориях города зафиксировано скопление воды. Бригады МУП «Водосток» работают во всех районах, устраняя подтопления на дорогах и низменных участках. К работам привлекли дополнительные аварийные бригады и специализированную технику.

Городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт курсирует. Уровень воды в реках остается безопасным. Ситуацию контролирует оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина. Городские службы готовы к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Штормовое предупреждение ранее передали через СМИ и СМС-рассылку, предприятия и организации были уведомлены о прогнозируемой непогоде. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток 19 сентября. Жителей и гостей города призвали соблюдать осторожность и при возникновении нештатных ситуаций обращаться по номеру 112.

Вячеслав Рыжков