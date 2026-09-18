Шесть врачей из Новороссийска получили ключи от квартир

Власти Новороссийска выделили квартиры шести медицинским работникам, еще девять специалистов получат служебное жилье в ближайшее время после завершения оформления документов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Муниципальная программа по обеспечению медиков жильем действует в Новороссийске на протяжении нескольких лет: так, в 2025 году городские власти уже передали врачам шесть квартир.Для привлечения кадров из других регионов РФ в городе также применяются меры финансовой поддержки.

Приезжающим врачам выплачивают единовременное пособие в размере 500 тыс. руб., а среднему медицинскому персоналу — 300 тыс. руб. Данный комплекс мер позволил привлечь в местную систему здравоохранения 45 врачей и 25 специалистов среднего звена.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в целом по Краснодарскому краю медицинским работникам предоставлено более 360 служебных квартир. До конца 2026 года региональные власти рассчитывают приобрести для сотрудников госучреждений здравоохранения еще 15 жилых помещений. По закону служебное жилье выделяется медикам, не имеющим собственной недвижимости рядом с местом работы, на весь период действия трудового договора.

Анна Гречко