В Дагестане спасатели проголосовали в самом высокогорном селе России Куруш

В Дагестане пожарные и спасатели приняли участие в выборах в самом высокогорном и самом южном селе России — Куруш Докузпаринского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

«Несмотря на напряженный рабочий график и неблагоприятные погодные условия, огнеборцы нашли время, чтобы выполнить свой гражданский долг», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Дагестане задействовали порядка 4 тыс. независимых наблюдателей на каждом избирательном участке. Нарушений, способных повлиять на результаты голосования, на данный момент не выявлено.

Константин Соловьев