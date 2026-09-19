Избирком Самарской области сообщил о видео, ситуация в котором не соответствует действительности

Избирательная комиссия Самарской области сообщила в своем канале в MAX, что в сети разместили видео, «на котором демонстрируется ситуация, когда один из кандидатов пытается ранним утром (до 7:00 (MSK+1)) пройти в здание, в котором находится помещение для голосования одного из избирательных участков». Оно не соответствует действительности.

Видео сопровождается информацией о массовом недопуске на избирательные участки города Кинеля кандидатов и наблюдателей. В избиркоме обращают внимание, что содержание видео и текста являются совершенно разными, не совпадающими по смысловой нагрузке.

«Кроме того, установлено, что кандидат, который присутствует на видео, через несколько минут уже находился в помещении для голосования вместе с членами УИК и присутствовал при всех избирательных действиях, осуществляемых до открытия избирательного участка. Препятствий ко вхождению в здание вышеуказанного кандидата со стороны членов УИК не чинилось», — сообщает в своем посте избирательная комиссия Самарской области.

Руфия Кутляева