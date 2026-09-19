В Красносулинском районе на пожаре погиб 71-летний мужчина

В Красносулинском районе на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возгорание произошло в частном доме на переулке Колхозный в селе Прохоровка. Огонь охватил 40 кв. м строения.

Шесть пожарных с привлечением двух единиц техники ликвидировали возгорание. На месте происшествия обнаружен погибший — мужчина 71 года. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия.

Константин Соловьев