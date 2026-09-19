В Волгодонске возбудили уголовное дело за покупку прав за 180 тысяч рублей

В Волгодонске гражданин стал фигурантом уголовного дела из-за покупки водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, сотрудники ДПС остановили автомобиль Peugeot 308 под управлением мужчины 1989 года рождения. При проверке документов водитель занервничал, а предъявленное удостоверение вызвало подозрения: персональные данные в нем не совпадали с данными водителя. Проверка по базам Госавтоинспекции подтвердила, что серия и номер документа зарегистрированы на другого человека.

В ходе разбирательства мужчина признался, что приобрел водительское удостоверение в одной из столичных автошкол за 180 тыс. руб. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования лицом, не имеющим права управления транспортным средством). Помимо этого, возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Константин Соловьев