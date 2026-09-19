Утром 19 сентября в Сочи работают 47 АЗС

В Сочи по состоянию на 10:00 19 сентября работают 47 автозаправочных станций. По данным топливных операторов, бензин АИ-92 доступен на 28 АЗС, АИ-95 — на 24, АИ-100 — на шести, дизельное топливо — на 33.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На трех АЗС «Роснефти» в приоритетном порядке обслуживаются общественный транспорт, автомобили экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорт организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города. Заправиться на этих станциях также могут владельцы топливных карт и инвалиды первой и второй групп.

Еще две АЗС «Лукойла» переведены на обслуживание экстренных служб. Актуальную информацию о наличии топлива можно получить по телефону горячей линии администрации Сочи 8 (862) 296-59-90, в официальном чат-боте администрации, а также на информационных табло АЗС и в приложениях топливных компаний и сервисе «Яндекс Заправки».

Вячеслав Рыжков