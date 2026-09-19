Явка в Геленджике в первый день выборов достигла почти 35%

В Геленджике и Анапе 19 сентября начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы. Избирательные участки в обоих городах открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Геленджике по итогам первого дня явка составила 34,99%, следует из данных ЦИК России. В городе и округах продолжают работу избирательные комиссии.

В Анапе открыты 91 избирательный участок. В организации голосования задействованы около 1,2 тыс. человек. Безопасность на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и казаки. Проголосовать можно также 20 сентября с 08:00 до 20:00.

Вячеслав Рыжков