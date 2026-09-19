Первый день выборов в Кисловодске прошел без нарушений

В Кисловодске начался второй день голосования за депутатов Государственной Думы девятого созыва. Первый день завершился без нарушений на участках, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 8:00 до 20:00 в Кисловодске работают 41 избирательный участок. За организацию голосования отвечают более 500 членов участковых комиссий. Ход выборов и соблюдение норм избирательного законодательства контролируют почти 600 наблюдателей.

На участках также работают более 100 волонтеров: они помогают избирателям ориентироваться, отвечают на вопросы и оказывают необходимую помощь.

Константин Соловьев