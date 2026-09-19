Над Дагестаном и другими регионами России уничтожили 344 БПЛА

Над Дагестаном и другими регионами России средства противовоздушной обороны отразили атаку 344 беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и над акваторией Черного моря.

Константин Соловьев