В Новороссийске начался второй день голосования на выборах депутатов ГД

В Новороссийске 19 сентября в 08:00 открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Голосование в городе проходит также 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Новороссийске избиратели выбирают одного из пяти кандидатов по одномандатному округу и могут проголосовать за одну из десяти партий по федеральному избирательному округу. Досрочное голосование проходило с 14 сентября, а основной этап начался 18 сентября.

Уточнить адрес своего избирательного участка можно через портал «Госуслуги» и цифровые сервисы ЦИК России, а также с помощью чат-бота в мессенджере MAX. Избиратели, которые по состоянию здоровья или другой уважительной причине не могут прийти на участок, могут обратиться в участковую комиссию для организации голосования на дому. Заявление необходимо подать до 14:00 20 сентября.

Вячеслав Рыжков