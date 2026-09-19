В КБР явка на выборы в первый день составила более 41%
В Кабардино-Балкарии стартовал второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Все 354 избирательных участка открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. По данным республиканского избиркома, по итогам первого дня явка составила более 232,8 тыс. человек, или 42,11%.
Отмечается, что на участки пришли общественные и политические деятели, артисты, медицинские работники и участники СВО.