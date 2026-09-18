ХК «Сочи» переиграл «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду одержал победу над казанским «Ак Барсом» в рамках 5-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Первый период встречи прошел в равной борьбе и на встречных курсах. 12 минут потребовалось южанам, чтобы открыть счет. Матвей Гуськов снабдил передачей Максима Коростелева, который не оставил шансов сопернику, — 1:0. Этот гол стал дебютным для Коростелева в рамках КХЛ. Однако радость местных болельщиков была недолгой. Казанцы мгновенно перевели игру в чужую зону и отыгрались, когда отличился Никита Дыняк.

На 25-й минуте «леопарды» реализовали большинство благодаря Кэмерону Ли. Но незадолго до конца второго периода уже гости в большинстве сделали счет равным усилиями Артема Галимова — 2:2. В третьей двадцатиминутке сочинцы склонили чашу весов в свою пользу после точного броска Дениса Венгрыжановского. В итоге — победа «Сочи» со счетом 3:2. Это первый успех южан в этом сезоне.

После пяти матчей сочинцы занимают 11-е место в Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 20 сентября на своем льду против новосибирской «Сибири».

Евгений Леонтьев