Главные новости за 18 сентября. Сочи

В Сочи 18 сентября открылись 244 избирательных участка для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ. Участки работают во всех районах курорта, голосование проходит с 8:00 до 20:00 и продлится до 20 сентября.

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха парами в сентябре 2026 года. На курорт пришлось 15% бронирований, оформленных парами.

По техническим причинам ОАО «РЖД» 23 и 25 сентября 2026 года изменится расписание пригородных электропоездов №6346 сообщением Сириус—Сочи и №6812 сообщением Сириус—Туапсе.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Приморская исключила из бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму Владимира Атаманчука, кандидата от партии «Яблоко» по Южному одномандатному округу №54 (Сочи, федеральная территория «Сириус», Белореченский и часть Апшеронского района).

Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима Салиха Гасанова, признанного организатором убийства жительницы Сочи в 2012 году.

В Сочи члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, были перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА».

18 сентября в Сочи работают 44 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 доступен на семи АЗС, АИ-95 — на 27, АИ-92 — на 32. Дизельное топливо отпускают на 37 автозаправочных станциях.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Центрального районного суда Сочи о взыскании с застройщика 36,03 млн руб. убытков, причиненных самовольной реконструкцией жилого дома.