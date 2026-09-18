Главные новости за 18 сентября. Новороссийск

В Новороссийске началось голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. В городе открылись 143 избирательных участка, в том числе два временных. Все комиссии приступили к работе в установленное время.

Утром 18 сентября в Новороссийске произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси. Прокуратура города организовала проверку обстоятельств аварии.

В Новороссийске генеральный директор предприятия по производству металлопроката в ходе расследования уголовного дела полностью погасил задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Сумма долга перед более чем 1 тыс. работников превысила 276 млн руб.

Количество пострадавших при столкновении автобуса и маршрутного такси в Новороссийске увеличилось до 14 человек. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования и получения помощи.

Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в сентябре 2026 года. Курорт занял четвертое место в рейтинге российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.