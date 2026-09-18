Главные новости за 18 сентября. Кавказ

Сельскохозяйственные организации Ставропольского края в августе 2026 года реализовали 316,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур — 42,8% от объема за август прошлого года, или на 57,2% меньше. При этом по итогам января–августа реализация этой продукции снизилась лишь на 7,7%, до 2,3382 млн тонн.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии реконструированных взлетно-посадочной полосы и командно-диспетчерского пункта аэропорта Махачкалы («Уйташ»). После реконструкции пропускная способность аэропорта должна вырасти до 4 млн пассажиров в год.

Почти 89 тыс. жителей Дагестана получили компенсации за ущерб от весеннего паводка, общий объем назначенных выплат превысил 3,4 млрд руб.

В Ставропольском крае явка на выборах депутатов Госдумы и краевой думы к 15:00 18 сентября составила 18,4%, или почти 350 тыс. избирателей.

Столетняя жительница поселка Новоульяновский Клавдия Куква проголосовала на выборах на дому.