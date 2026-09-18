ФК «Сочи» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

Футбольный клуб «Сочи» и «СКА-Хабаровск» на «Фиште» поделили очки в рамках 12-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Всего две минуты потребовалось южанам, чтобы открыть счет в этом противостоянии. Защитник «армейцев» Константин Савичев сыграл рукой в собственной штрафной площади. Главный судья Алексей Лапатухин без колебаний указал на «точку». Нападающий «Сочи» Захар Федоров уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. Это уже шестой гол Федорова в этом сезоне. Хабаровчане быстро пришли в себя и через десять минут восстановили равенство усилиями Аршака Коряна. На перерыв команды ушли при равном счете — 1:1.

На 66-й минуте Захар Федоров в чужой штрафной выиграл борьбу у двух соперников и мог оформить дубль, но мяч после его удара угодил в штангу. Во втором тайме голевые моменты были как у одной, так и у другой команды, но зрители больше не увидели забитых мячей. В итоге — ничья 1:1.

После 12 матчей «барсы» имеют в активе 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 10 октября на своем поле против «Уфы».

Евгений Леонтьев