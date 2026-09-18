В Геленджике и Новороссийске объявлена опасность атаки БПЛА

В Геленджике и Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили главы муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Жителей просят сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. Находясь на улице, следует зайти в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на море. В квартире рекомендуется использовать правило «двух стен» — укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной.

Автомобиль не обеспечивает необходимой защиты и не может использоваться как укрытие. Оставаться в безопасном месте следует до официального сообщения об отмене угрозы. Власти призывают не паниковать и не распространять непроверенную информацию. Также напоминают: съемка и публикация материалов о работе беспилотников, ПВО и спецслужб строго запрещена законом и может помешать их работе. Телефон экстренных служб — 112.

UPD: Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена в 19:12 мск.

Алина Зорина