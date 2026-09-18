На Ставрополье производство скота и птицы на убой снизилось на 12,1%

Производство скота и птицы на убой в живом весе в Ставропольском крае за январь–август 2026 года составило 301,8 тыс. тонн против 343,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, сократившись на 12,1%. При этом производство молока практически не изменилось, а выпуск яиц вырос на 22,7%, следует из материалов Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой снизилось еще сильнее — на 14,5%, до 238,4 тыс. тонн против 278,9 тыс. тонн годом ранее. На их долю в январе–августе 2026 года пришлось около 79% общего объема производства в крае.

Сокращение производства сопровождается снижением поголовья птицы. В хозяйствах всех категорий ее численность к августу составила 23,66 млн голов против 26,7249 млн годом ранее, или 88,5% к уровню 2025 года. В сельхозорганизациях поголовье птицы уменьшилось с 21,4414 млн до 18,3713 млн голов, до 85,7% от прошлогоднего уровня.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 267,3 тыс. голов против 269,7 тыс. годом ранее, снизившись на 0,9%. Численность коров уменьшилась с 128,5 тыс. до 125,1 тыс. голов, или на 2,6%. В сельхозорганизациях, напротив, поголовье крупного рогатого скота выросло с 104,4 тыс. до 105,5 тыс. голов, на 1,1%, тогда как коров стало меньше — 37,5 тыс. против 38,3 тыс. голов, или 97,8% к уровню годом ранее.

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий выросло на 4,4%, до 370,5 тыс. голов против 355 тыс. годом ранее. В сельхозорганизациях рост составил 6,3% — с 257,1 тыс. до 273,3 тыс. голов.

При этом численность овец и коз сократилась с 1,0976 млн до 1,0638 млн голов, или на 3,1%. В сельхозорганизациях снижение было значительно заметнее — с 165 тыс. до 147,7 тыс. голов, до 89,6% от показателя января–августа 2025 года.

Производство молока в крае за восемь месяцев составило 410,1 тыс. тонн против 413,5 тыс. тонн годом ранее, снизившись на 0,8%. В сельхозорганизациях ситуация была обратной: выпуск молока вырос со 161,1 тыс. до 164,8 тыс. тонн, на 2,3%.

Наиболее заметный рост зафиксирован в производстве яиц. За январь–август в хозяйствах всех категорий произведено 704,1 млн штук против 573,7 млн штук годом ранее — 122,7%, или на 22,7% больше. В сельхозорганизациях производство увеличилось с 259,5 млн до 392,6 млн штук — примерно в 1,5 раза.

Валерий Климов