В Новороссийске 19 и 21 сентября пройдут учения

В акватории морского порта Новороссийск запланированы учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут 19 сентября с 14:00 до 18:00, а также 21 сентября с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщает МЦУ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок. На время стрельб вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств: в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфингов, сапбордов и их аналогов. Любые виды плавания в указанные периоды запрещены.

Алина Зорина