В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что воздушная гавань готова обслужить более 150 рейсов и 27,5 тыс. пассажиров. Суточный план полетов — 92 рейса на прилет и 89 на вылет.

Авиакомпании выстраивают расписание с учетом ограничений воздушного пространства, введенных в последние сутки. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейса у перевозчика перед выездом в аэропорт и следить за обновлениями через аудиообъявления в терминале, на электронных табло, информационных экранах и официальных сайтах авиакомпании и аэропорта.

«Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания»,— сообщала пресс-служба аэропорта Сочи.

Алина Зорина